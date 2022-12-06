Дарью Лосик будут судить за негативную оценку государственным органам

Прокуратура Брестской области направила в суд уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы Барановичей Дарьи Лосик в «содействии экстремистской деятельности», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РБ.

Поводом для дела стало интервью Дарьи Лосик объявленному экстремистским формированием «Белсату», в котором она «позиционировала себя как супругу «политзаключенного».

«Она дала личную негативную оценку государственным органам, к компетенции которых отнесено осуществление уголовного преследования и отправление правосудия. При этом сообщила, что ее супруг не совершал уголовно наказуемых деяний и осужден незаконно. Призывала родственников других осужденных последовать ее примеру», - сказано в сообщении.

Судить Дарью будут по ч.1 ст.361-4 УК РБ. До суда она останется под стражей.