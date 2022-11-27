Следственный комитет РБ сулит оппозиции новые спецпроизводства

Следственный комитет РБ открыл новое спецпроизводство в отношении членов Объединенного переходного кабинета и грозит изъять имущество Валерия Цепкало.

«…уголовное дело так называемого «переходного кабинета» расследуется совместно с КГБ. Позиция в отношении этих лиц однозначна: начато спецпроизводство, а дело будет доведено до суда. На данный момент мы продолжаем фиксировать противоправную деятельность всех участников «переходного кабинета». Беглых ждет только один конец, если они не одумаются. При этом какие бы они новые названия ни придумывали — суть остается такой же. Они как были людьми без родины и флага, такими и остались. Ведь все, чем они занимаются, — это экстремистская деятельность, а каждое их поползновение — ущерб национальной безопасности» - заявил зампред СК РБ Анатолий Васильев в интервью sb.by.

«Со дня на день будет начато специальное производство в отношении Валерия Цепкало. Это коррупционер, взяточник. Причем сумма взяток существенно превышает сотни тысяч долларов — это доказано в том числе благодаря ответам на международные поручения от наших зарубежных коллег. Это уже потом пошел некий шлейф экстремистских призывов. Находясь за границей, понимая, что за коррупционные преступления его могут выдать, стал поддерживать точку зрения других беглых и призывать к радикальным действиям... Последствия начала специального производства тоже будут: конфискация имущества, также возможно лишение гражданства», - сообщил Васильев.

По его словам, по фактам создания полков Калиновского и «Погоня» уже возбуждены уголовные дела.

«Это накопление всех преступных действий, которые совершают причастные к этим формированиям граждане. Поэтому правоохранители контролируют и тех, кто находится за границей и снимает видео, показывая нереальную картинку борьбы с чем-то эфемерным, и тех, кто в Беларуси через чат-боты пытается к ним записаться. Есть целый ряд уголовных дел, когда потенциальные участники задерживаются на территории нашей страны еще на стадии вербовки», - утверждает Васильев. – «Деятельность таких бандформирований заключается только в рекламировании самих себя и финансовом обогащении».

Он также сообщил, что завершено расследование и передано в прокуратуру для направления в суд дело правозащитной организации «Весна».

«В настоящее время данное уголовное дело передано прокурору для направления в суд», - сказал Васильев.

«Основной лейтмотив — это не оказание правовой помощи, а денежная выгода… … финансировался этот центр через Литву из любопытных источников: американской организации «НЭД», которая финансируется конгрессом США, фонда Сороса, фонда Маршалла… Удалось установить, что они причастны к контрабанде валютных средств, а это не менее 290 тысяч долларов США, которые были перемещены наличными через границу. При этом эта сумма — лишь то, что следователи зафиксировали и доказали. Они уверены, что этих средств было куда больше. Кроме контрабанды, эти действия квалифицированы следствием как подготовка и финансирование лиц для участия в массовых беспорядках, в том числе оплаты штрафов тех лиц, которые совершили правонарушения», - сказал зампред СК.