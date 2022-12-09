Последнее обновление: 09.12.2022 19:43

СК Беларуси сообщил об открытии спецпроизводства в отношении Степана Путило и Яна Рудика

Следственный комитет Беларуси сообщил о начале процесса спецпроизводства в отношении создателя Nexta Степана Путило и представителя проекта Яна Рудика.

"Следственным комитетом начат процесс специального производства в отношении руководителей террористической организации Nexta. Соответствующее решение согласовано генеральным прокурором Республики Беларусь", - говорится в сообщении ведомства.

Степана Путило и Яна Рудика обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, организации массовых беспорядков, создании экстремистского формирования, клевете и публичном оскорблении Лукашенко и т.д.

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