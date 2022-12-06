Литва вводит опросник при представлении нацвизы или ВНЖ гражданам РФ и Беларуси

Гражданам России и Беларуси при обращении за национальной визой или видом на жительство в Литве придется ответить на вопросы, при этом содержание ответов будет иметь решающее значение при вынесении вердикта о предоставлении визы или ВНЖ.

Если иностранец откажется отвечать на вопросы или ответить не на все вопросы, его заявку не будут принимать, говорится в сообщении Департамента миграции Литвы. Такой опросник появился после того как министр внутренних дел Агне Билотайте внесла изменения в законы, регламентирующие порядок выдачи документов гражданам других стран, обращающихся за видом на жительство в Литве. Свои рекомендации по такому опроснику ДМ предоставил и Департамент госбезопасности.

Опросник должны будут заполнять все граждане России и Беларуси с 18 лет, если они будут обращаться за новыми документами или просить продлить вид на жительство в Литве, или же за национальной визой. В опроснике граждане других стран должны будут представить информацию о своем образовании, местах работы, службе в ВС, о бизнес-связях, контактах с государственными ведомствами стран, не являющихся странами НАТО и ЕС, также должны будут изложить свою позицию по вопросу военной агрессии России в Украине.

"Иностранец, который хочет приехать в Литву и жить здесь, должен быть искренним и открытым. Он должен показать, что готов сотрудничать с принимающей его страной", – подчеркнула глава ДМ Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, это будет дополнительный фильтр безопасности, который позволит оперативнее выявить иностранцев, которые в прошлом имели связи с недемократическими режимами и могут представлять угрозу нацбезопасности Литвы.