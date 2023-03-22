Литва намерена ограничить выдачу виз белорусам

Литовский сейм в первом чтении принял законопроект, предусматривающий остановку приема заявлений от граждан Беларуси и РФ в визовых представительства Литвы за границей.

Исключение составят случаи, когда посредником при подаче заявления выступает МИД Литвы.

Также, будет ограничен прием заявлений на ВНЖ от граждан РБ и РФ. Однако и это правило будет действовать с исключениями: оно не коснется тех, у кого есть действующая шенгенская или национальная литовская визы или ВНЖ Литвы и других стран ЕС.

Кроме того, будет остановлен прием заявок на литовское гражданство от граждан РФ и Беларуси.