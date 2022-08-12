Литва продолжает выдачу въездных виз представителям оппозиции Беларуси

Литва не будет прекращать выдачу въездных виз представителям белорусской оппозиции и продолжает проводить такую линию.

Об этом в пятницу сообщил МИД балтийской республики, передает ТАСС.

"Несмотря на действие режима чрезвычайного положения, во время которого порядок выдачи виз ужесточается, мы сохраняем для представителей демократических сил Белоруссии и журналистов возможность прибыть в Литву", - говорится в сообщении.

Как отметило внешнеполитическое ведомство, оно руководствуется исключением, содержащимся в постановлении Сейма о чрезвычайном положении.

"Этим исключением МИД предоставлено право ходатайствовать о выдаче въездной визы гражданам Беларуси и России", - указано в сообщении.

С июля 2021 года персонал посольства Литвы в Минске сокращен до одного человека, закрылось генеральное консульство в Гродно.

"Это значительно усложняет работу по приему заявлений с просьбой о выдаче виз", - подчеркнул МИД.