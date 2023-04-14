Президент Литвы наложил вето на закон с ограничениями на получение гражданами РФ литовских виз

Литовский президент Гитанас Науседа в пятницу наложил вето на так называемый закон о национальных санкциях, передает агентство BNS.

4 апреля Сейм (парламент) Литвы принял закон, временно ограничивающий возможности граждан России и Белоруссии получать литовские визы, подавать заявление на получение вида на жительство (ВНЖ), покупать недвижимость, а также ввозить и вывозить украинские гривны.

Действие закона планируется на срок с 3 мая 2023 года по 2 мая 2024 года, передает Интерфакс.

Глава государства предлагает Сейму установить одинаковые ограничения для граждан России и Беларуси.

По мнению Науседы, как при проведении своей внешней политики, так и в своем национальном законодательстве Литва должна последовательно придерживаться принципа, что и Россия, и Беларусь проводят одинаковую политику по отношению к Украине.

По его словам, в обеих странах есть граждане, которые не поддерживают или даже выступают против политики своих властей, и Литва готова принять таких людей.

"Однако с точки зрения национальной безопасности Литвы нет никаких оснований для того, чтобы по-разному относиться к белорусским и российским гражданам", - заявил президент.

Согласно предложению Науседы, Литва в течение года не будет принимать заявления о выдаче временного вида на жительство как от российских, так и от белорусских граждан, если только в этом не посредничает уполномоченное правительством ведомство или если у этих граждан уже есть виза, вид на жительство в Литве или другом государстве Европейского союза (ЕС).

Кроме того, белорусы, прибывающие в Литву через внешнюю границу ЕС, как и россияне, будут подвергаться дополнительной индивидуальной детальной проверке на основании угрозы, которую представляет их прибытие для национальной безопасности, общественного порядка, государственной политики, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.

Это ограничение не будет распространяться на лиц, имеющих вид на жительство в ЕС, странах Шенгенской зоны, обладателей виз, дипломатов, по гуманитарным причинам и сотрудников транспортных компаний.

По предложению президента, россияне и белорусы, не имеющие вида на жительство в Литве, в течение года не смогут приобретать недвижимость.

Науседа предлагает добавить в закон еще одну санкцию. Согласно ей, граждане России и Беларуси, признанные судами виновными в нарушении международных санкций или ограничительных мер, будут считаться угрозой национальной безопасности, общественному порядку и здоровью людей.

Как отмечает президентский офис, это облегчит аннулирование выданных им национальных виз и видов на жительство, а также облегчит высылку таких лиц.

По данным Департамента миграции, на начало этого года в Литве проживало почти 49 тыс. белорусских граждан. Многие из них приехали после массовых демонстраций 2020 года с требованием свободных и демократических выборов.