Лукашенко назвал «договорняком» падение ракеты в Польше

Лукашенко утверждает, что в Польше упала ракета украинского комплекса С-300, и расценивает этот инцидент как договорняк, призванный спровоцировать Беларусь и Россию.

"Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными, а стреляли на восток: ракеты российские сбивали в направлении востока, что ж она так развернулась и прошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает. Ну да, можно сказать, что, знаете, ракета за Львов уже полетела российская, чуть ли не в сторону Польши, поэтому С-300 развернулась и уже стреляла на запад», - рассуждал сегодня Лукашенко на встрече с губернатором Удмуртского .

«Встает вопрос: чего же вы стреляли, украинцы, в сторону натовского государства? Ну и главный вопрос, на что никто не отвечает, и американцы помалкивают: а в этот момент, когда пуск ракеты С-300 украинцы осуществляли, по чем они били, по каким объектам? В это время не было ракет в воздухе. Молчат. И американцы молчат, не говорят. Потому что понимают, что и мы контролируем эту территорию. И кое-что мы видим здесь", утверждает он.

"Надо на элементарные вопросы ответить. Почему именно во время саммита двадцатки вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда. Но немножко не рассчитали - люди погибли. И полякам надо ответить собственному населению. Руководству Польши надо ответить перед поляками, как могло так случиться, почему били по территории Польши, кто договорился, почему ракета вдруг с востока на запад завернула и полетела, и почему в тот момент стреляли, когда в воздухе не было российских ракет. В этот момент не было ракет. Вот на эти вопросы надо ответить, и все станет ясно", - настаивает Лукашенко.

"Знаете, мерзавцы доходят до того, что святое подставляют", - добавил он.

Лукашенко похвалил президента США Джо Байдена за его реакцию на инцидент: "Молодцы. Джо Байден. Ему надо отдать должное, что он честно сказал: "Извините, не российская".

"Поэтому сейчас против нас идет ожесточенная война, схватка. И вот этот пример показывает. Обожглись и быстренько пытаются, как ворюги, закрыть эту тему. Уже она на Западе почти и не обсуждается. Ну, значит, это только начало. И они сожалеют, поляки и украинцы, что это не российская ракета, которая летела. Им надо нас спровоцировать, надо эскалация», - резюмировал Лукашенко.

«Думаю, если бог есть на свете, он скоро все это высветит", - сказал Лукашенко