Лукашенко предложил Путину не переживать из-за убегающих от мобилизации за границу

Лукашенко посоветовал Путину не переживать из-за тех граждан РФ, которые пытаются скрыться от мобилизации на территории других стран.

"Есть разные люди: и здесь и там хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий - у нас в 2020 году, в России сейчас, - который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет. У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи.

"И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было в большевистскую революцию и после нее. Ситуация ведь не та", - добавил он.