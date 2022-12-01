Швейцария заморозила российские активы на 7,2 млрд евро

Общая сумма активов, замороженных в Швейцарии из-за агрессии России против Украины по состоянию на 25 ноября, достигла 7,5 млрд швейцарских франков (7,2 млрд евро). В июле она составляла 6,7 млрд франков (6,5 млрд евро).

Об этом сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), передает Swiss Info.

Кроме того, в шести кантонах были арестованы 15 объектов недвижимости, принадлежащих лицам, компаниям и организациям, подпадающим под действие санкций.

Санкции, принятые Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года, также предусматривают запрет на прием депозитов от российских граждан или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одно лицо.

О существующих депозитах, превышающих эту сумму, необходимо сообщать SECO.