Последнее обновление: 05.07.2022 17:11

Президент Швейцарии против конфискации российских активов

Председатель Федерального совета Швейцарии Игнацио Кассис во вторник выступил против конфискации попавших под санкции российских активов в пользу Украины, поскольку это, по его мнению, противоречит основополагающему для демократий праву собственности.

"Нужно убедиться, что граждане имеют защиту от власти государства. Вот что мы называем либеральными демократиями", – отметил президент Швейцарии.

Кассис отметил, что закон позволяет замораживать активы для уточнения их собственности и проверки их связи с войной или другим преступлением, но призвал соблюдать принцип пропорциональности, сообщает Европейская правда.



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