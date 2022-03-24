Швейцария заморозила российские активы на сумму более $6 млрд.

Правительство Швейцарии заморозило российские активы в размере около 5,75 миллиарда швейцарских франков (6,17 миллиарда долларов), которые попали под санкции.

«Сегодня я впервые могу сообщить информацию о сумме замороженных средств. [Речь идет] о средствах и активах на общую сумму около 5,750 миллиардов швейцарских франков”, - сказал Эрвин Боллинджер, курирующий надзор за санкциями высокопоставленный чиновник SECO (Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам).

Как сообщает Reuters, санкции затрагивают и ряд объектов недвижимости на туристических курортах Швейцарии.

"Приведенная цифра, превышающая 5 миллиардов франков, касается текущего момента. С поступлением новых сообщений и потенциальных дополнений в санкционные списки ЕС вполне вероятно, что цифра возрастет”, — говорится в сообщении.

Чиновник отметил, что указанная сумма может вырасти. По оценкам швейцарского банковского лобби, банки страны владеют до 213 млрд долларами российского богатства.

Вместе с тем, Боллинджер заметил, что Швейцария в силу действующего законодательства может только заморозить активы, но не конфисковать.