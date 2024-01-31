Швейцария вводит в действие еще ряд положений 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Правительство Швейцарии в среду присоединилось еще к ряду мер в отношении РФ, предусмотренных 12-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

Новые меры вступят в силу 1 февраля. Среди них - поэтапный запрет на покупку и импорт российских алмазов.

Кроме того, власти применят дополнительные меры для поддержки соблюдения предельных цен на покупку российской нефти и нефтепродуктов и для противодействия попыткам обойти эти ограничения, передает Интерфакс.

Также вводят запрет на импорт некоторых товаров, которые приносят "значительный доход" России, в частности, чугуна и сниженного нефтяного газа.

Новые меры запрещают экспорт и продажу России химических веществ, литиевых батарей, некоторых видов двигателей для БПЛА, а также станков и деталей к ним.

Российским гражданам и физлицам, проживающим в РФ, запрещается управлять компаниями в Швейцарии, предоставляющими услуги по использованию криптоактивов.

В секторе услуг будет действовать запрет на предоставление российским компаниям программного обеспечения для управления предприятиями и промышленного проектирования и производства. Исключение составит предоставление услуг российским дочерним предприятиям швейцарских компаний.