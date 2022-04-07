Швейцария заблокировала российские активы на $8 млрд

Швейцария заблокировала российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков ($8 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя швейцарского Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Эрвина Боллинджера.

В конце марта в госсекретариате по экономическим вопросам сообщили о заморозке активов на сумму 5,75 млрд швейцарских франков. Они включают банковские счета, наличные, недвижимость и предметы искусства. При этом в SECO пояснили, что они не конфискованы, а остаются в собственности владельцев.

По словам Боллинджера, увеличение объема замороженных активов на 30% свидетельствует о том, что санкции выполняются, передает РБК.

Ранее он пояснил, что российские активы в Швейцарии, по данным банковской ассоциации, составляют 150–200 млрд швейцарских франков, однако «не все россияне находятся под санкциями», передает агентство. По словам Боллинджера, в санкционных списках — около 900 россиян и «очень немногие» из них имеют недвижимость в Швейцарии, а налогоплательщиками являются еще меньше людей.

В конце февраля Швейцария, которая не входит в ЕС, вслед за Евросоюзом ввела санкции против депутатов Госдумы и ряда российских бизнесменов. Страна также запретила российским самолетам использовать свое воздушное пространство. В марте список ограничительных мер со стороны Швейцарии был приведен в соответствие со списком Евросоюза.

Также власти Швейцарии заморозили не менее десяти объектов недвижимости, принадлежащих российским бизнесменам.