Последнее обновление: 16.08.2023 19:28

Швейцария присоединилась к части 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Власти Швейцарии ввели ряд мер, которые ранее имплементировал Евросоюз в отношении России в рамках 11-го санкционного пакета.

Об этом говорится в опубликованном в среду коммюнике швейцарского правительства, передает Интерфакс.

Речь идет о "запрете на экспорт товаров двойного назначения и иных товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому усилению России".

Кроме того, под санкции попали электронные компоненты и прекурсоры химического оружия.

Среди прочего, Швейцария запретила продажу в Россию объектов интеллектуальной собственности, относящихся к некоторым товарам, а также транзит через Россию, в том числе реактивного топлива.

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