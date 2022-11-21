Президент Литвы призвал НАТО обращать больше внимания на участие Беларуси в войне РФ против Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО обратить внимание на роль Беларуси в войне России против Украины.

"Понятно, что Беларусь участвует в войне. Беларусь находится в полном распоряжении России для передвижений военных в любые регионы - на запад или юг. И сейчас на территории Беларуси находятся российские солдаты, готовые отправиться в зоны боевых действий в Украину. Но ведь их могут отправить и к западной границе", - сказал Науседа, которого цитируют западные медиа.

"Нам нужно об этом думать. И именно поэтому мы обратились к генеральному секретарю НАТО и к комитетам Альянса с просьбой уделить большее внимание фактору Беларуси в этой войне", - добавил литовский президент.

Науседа отметил, что его сильно беспокоит проблема противовоздушной обороны Литвы, которая до сих пор не решена, несмотря на решение на саммите в Мадриде.

"Сейчас у нас есть только соглашения, а нам нужны тактические действия. И я думаю, что то, что произошло в Польше, приведет к конкретным решениям о системах ПВО, в частности в моей стране. Плюс, мы приближаемся к саммиту в Вильнюсе, и я очень надеюсь, что мы достигнем прогресса к этому времени", - сказал он.

После падения ракеты в Польше Науседа заявил, что НАТО должен быстро развернуть больше средств противовоздушной обороны на польско-украинской границе и на остальном восточном фланге Альянса.