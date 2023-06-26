Президент Литвы: НАТО нужно укрепить восточную границу из-за Пригожина в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что любые внутренние потрясения в России неизбежно сказываются на безопасности соседних государств.

Российский режим показал свою уязвимость на фоне действий наемников "группы Вагнера". Поэтому в будущем можно ожидать вызовов подобного масштаба, если не большего, сказал Науседа после воскресного заседания Совета безопасности.

"Последовательность событий продемонстрировала, что король голый и что такие колонны, такой размер сил могут зайти достаточно далеко, чтобы начать представлять фундаментальную угрозу для режима", – сказал литовский президент.

Дополнительным фактором опасности для Литвы может стать переезд "группы Вагнера" в Беларусь. Это означает, что безопасность восточных границ Литвы и НАТО нуждается в усилении.

Науседа поручил разведывательным органам уделять еще больше внимания сбору информации из Беларуси и российской Калининградской области.