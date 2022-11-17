Зеленский заявил об отсутствии контактов с Беларусью

Украина не поддерживает никаких контактов с властями Беларуси с тех пор, как делегации России и Украины провели в марте переговоры в Беловежской Пуще.

Об этом сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас как-то был разговор в самом начале, когда они передавали сигналы о встречах. Помните, на территории наших дипломатических сторон. После этого никаких контактов у нас не было", - сказал Зеленский.

По его словам, также нет контактов и встреч между министрами обороны Украины и Беларуси.