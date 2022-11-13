Генштаб ВС Украины сообщил о росте напряжения в Брестской области из-за военных РФ

В Брестской области РБ, в частности в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил Российской Федерации, значительно усиливается социальное напряжение, сообщает Генштаб ВС Украины о утренней воскресной сводке.

«В частности, местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Врачи вынуждены отказывать в обслуживании гражданам республики Беларусь, нуждающейся в лечении», - говорится в комментарии Генштаба ВСУ.

«На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории республики Беларусь», - также сказано в сводке.

Сообщается, что за минувшие сутки Россия нанесла 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под ударами оказались более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.