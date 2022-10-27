КГБ Беларуси задержал «агента» Службы безопасности Украины

КГБ Беларуси сообщил о задержании гражданина страны, которого завербовала Служба безопасности Украины.

Утверждается, что задержанный Дмитрий Гулин передавал Украине информацию о перемещении и дислокации войск, составе сил российских войск на территории РБ.

Как сообщается, Гулин служил топографом в ВС РБ и имел доступ к госсекретам. Против него возбуждено уголовное дело за госизмену.

Намедни глава КГБ Иван Тертель сообщил о задержании резидента украинской разведки и двух завербованных им жителей синеокой.