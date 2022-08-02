Последнее обновление: 02.08.2022 21:04

Белый дом: США не позволят Китаю запугать себя угрозами

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не дадут себя запугать угрозами и воинственной риторикой Китая после прибытия Нэнси Пелоси на Тайвань.

Кирби отметил, что визит Пелоси не является нарушением вопросов китайского суверенитета или давней американской "политики одного Китая", передает Reuters.

"Нет никаких причин для того, чтобы этот визит стал поводом для кризиса или конфликта", - добавил Кирби.

Как сообщалось, самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэй. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

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