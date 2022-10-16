Власти Беларуси пересчитывают укрытия в ожидании ракетных ударов

Белорусские власти на фоне истерии о возможном нападении со стороны Украины/Польши/и т.д. пересчитали закрытые сооружения, которые можно использовать для укрытия населения от ракетных ударов.

"Более 5 000 различных закрытых сооружений в стране есть, которые можно использовать для укрытия населения в том числе в случае ракетных ударов", - сообщил глава МЧС РБ в эфире белорусского ТВ.

Он также утверждает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации МЧС оперативно оповестит, "где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенным от этих вещей".