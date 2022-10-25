Последнее обновление: 25.10.2022 18:06

Совмин РБ не стал менять ранее утвержденные прогнозы на 2023 год

Совмин и Нацбанк Беларуси на прошедшем заседании правительства не стали менять ранее утвержденные прогнозные показатели на 2023 год.

В частности, рост ВВП в 2023 году должен составить 3,8%, сообщил премьер Роман Головченко.

«Реально располагаемые доходы населения должны увеличиться на 4,1% при росте реальной зарплаты на 4,6%. Прирост инвестиций в основной капитал – 22,3%. Экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 5,5%. Инфляция – не более 7-8%», - сообщил Головченко.

Он добавил, что все «важнейшие параметры балансируются между собой».

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование