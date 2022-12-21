ЕАБР прочит Беларуси рост ВВП на 0,3% в 2023 году

Аналитики ЕАБР прочат Беларуси в 2023 году 0,3% восстановительный рост ВВП благодаря постепенной адаптации экономики к изменившимся условиям.

В частности, указываются такие факторы как восстановление экспортных поставок, включая экспорт калия и нефтепродуктов, и поддержка со стороны монетарной политики.

Аналитик также полагают, что инфляция в Беларуси в 2023 году замедлится до 8% административного регулирования цен, сдержанного потребительского спроса и замедления роста цен в России.

Вместе с тем, прогнозируется снижение курса белорусского рубля до среднегодового значения 2,75 белорусских рублей за доллар за счет сокращения профицита внешней торговли из-за снижения экспортных цен на тот же калий и нефтепродукты.