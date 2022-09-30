Последнее обновление: 30.09.2022 14:22

Минэкономики РБ назвало драйверы рост ВВП в 2023 году

Белорусские власти надеются обеспечить запланированный рост ВВП в 2023 году на 3,8% за счет импортозамещения, инноваций и потребления белорусских товаров.

Об этом заявил замминистра экономики Дмитрий Ярошевич, комментируя утвержденный показатель роста экономики. По его словам, над этими драйверами «на протяжении нескольких месяцев» пыхтела «специально созданная межведомственная группа по подготовке прогноза».

«Во-первых, наращивание производства и экспортная переориентация. Акцент – на выпуске импортозамещающей продукции, выстраивании логистических потоков и систем расчетов», - сказал Ярошевич.

«Во-вторых, инвестиционное развитие. Это и долгосрочные инфраструктурные проекты, и выполнение поручения … «Один район – один проект», и строительство жилья. Кроме того, ожидаем отдачу от 14 интеграционных проектов и более 50 импортозамещающих», - продолжил чиновник.

«В-третьих, развитие внутреннего рынка. Рост реальных доходов населения на 4,1% и реальной зарплаты на 4,6% будет трансформирован в увеличение потребления отечественных товаров. Для этого расширим их ассортимент и обеспечим ценовую доступность», – подчеркнул замминистра.

Впрочем, куда более честным объяснением, откуда взялась цифра в 3,8%, можно считать следующее высказывание Ярошевича: «Исходили, в первую очередь, из необходимости достичь параметров программы пятилетки, одобренной шестым Всебелорусским народным собранием».

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