ЕАБР: Урожай собрали и ВВП Беларуси снова просел

Завершение уборки урожая негативно отразилось на ВВП Беларуси, подтвердив негативные тренды в экономике синеокой, пишут эксперты ЕАБР.

«ВВП Беларуси сократился на 4,7% г/г в октябре после снижения на 3,3% г/г в сентябре. Ухудшение динамики преимущественно объясняется снижением выпуска в сельском хозяйстве. В условиях сохранения слабых показателей животноводства завершение уборочной кампании выразилось в сокращении сельхозпроизводства на 2,7% г/г в октябре после роста на 16,2% г/г месяцем ранее», - говорится в еженедельном обзоре банка.

Но есть и другие причины помимо завершения битвы за урожай.

«В октябре несколько ослабла динамика обрабатывающей промышленности — минус 4,3% г/г после минус 3,9% г/г в сентябре, что может указывать на сохранение сложностей со сбытом продукции на внешнем и внутреннем рынках. Спад в ИТ-сфере углубился в октябре. Сохраняется низкий инвестиционный и потребительский спрос: инвестиции в основной капитал упали на 18% г/г, а розничный товарооборот — на 7,8% г/г. Поддержку ВВП в октябре оказало уменьшение спада в строительстве», - также сказано в комментарии.

«В целом по итогам января — октября спад экономики составил 4,7% г/г и может остаться вблизи этого уровня по итогам 11 месяцев», - прогнозируют эксперты ЕАБР.