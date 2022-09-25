Последнее обновление: 25.09.2022 10:31

ЕАБР прочит Беларуси падение ВВП в сентябре

Замедление падения ВВП Беларуси с 10,1% в июле до 3,0% в августе аналитики банка ЕАБР объяснили уборкой урожая, указав, что этот фактор в сентябре уже не спасет экономику синеокой от дальнейшей просадки.

«ВВП Беларуси в августе сократился на 3% г/г после падения на 10,1% г/г в июле. Как и ожидалось, сильный рост на 34,3% г/г показало сельскохозяйственное производство в связи с повысившейся урожайностью зерновых культур. Этот фактор внес определяющий вклад в замедление спада ВВП в августе, однако уже в сентябре его влияние будет меньше в связи с завершением уборочной кампании», - говорится в еженедельном комментарии ЕАБР.

«Снизились в августе и темпы падения в других ключевых секторах экономики — торговле, транспорте, промышленности, что может указывать на продолжающуюся адаптацию белорусской экономики к санкциям. Тем не менее сокращение добавленной стоимости в отмеченных секторах сохраняется, а внутренняя инвестиционная и потребительская активность остаются слабыми», - констатировали эксперты.

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