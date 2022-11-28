Власти Беларуси прочат экономике в 2023 году рост на 3,8%

Белорусские власти планируют, что рост ВВП в 2023 году составит 3,8%, реальных располагаемых денежных доходов населения - 4,1%, инвестиций в основной капитал - 22,3%, экспорта товаров и услуг - 5,5%.

Такие параметры содержатся в прогнозе социально-экономического развития Беларуси на 2023 год, который утвержден указом №411 от 28 ноября 2022 года.

«Главным источником роста экономики в следующем году станет наращивание инвестиций в основной капитал. Инвестировать предполагается по трем основным направлениям», - говорится в официальном комментарии к указу.

Инвестиции в строительство жилья и инфраструктуры к нему составят 7,7 млрд. рублей: планируется построить 4,3 млн кв.м жилья, в том числе 1,3 млн кв.м с государственной поддержкой, арендного жилья - не менее 735 тыс. кв.м.

Инвестиции в создание и развитие инфраструктуры в регионах составят 7,9 млрд. рублей Запланировано строительство 17 детских дошкольных учреждений, 9 учреждений общего среднего образования, 22 физкультурно-оздоровительных комплексов, 7 бассейнов, 21 спортивного объекта, 46 объектов здравоохранения, 22 мостов и путепроводов на республиканских автомобильных дорогах, 30 - на местных.

В инвестиционные проекты и техническое переоснащение будет вложено 31,2 млрд. рублей: 129 инвестпроектов, 14 интеграционных проектов, 51 производственный импортозамещающий проект.

Объем экспорта в 2023 году запланирован в размере $47,7 млрд. Предусматривается рост поставок в Россию на 6,5%, КНР - на 15%, страны Африки - на 10%. Власти рассчитывают выйти на положительное сальдо внешней торговли в $1,6 млрд.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 1938 рублей, в бюджетном секторе -1454 рубля.