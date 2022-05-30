Блинкен назвал Лукашенко соучастником агрессии РФ против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя беларусов с Днем солидарности, назвал соучастие в войне против Украины одним из преступлений режима Лукашенко.

"В этот День солидарности с Беларусью мы помним о страданиях, вызванных подавлением прав человека режимом Лукашенко, пренебрежением международными нормами и соучастием в войне России против Украины. Мы с белорусским народом сегодня и каждый день",- заявил Блинкен в Twitter.

Недавно Лукашенко завил, что "мы – не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства… но мы и не предатели».