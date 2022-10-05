Тихановская обсудила посредничество Франции в переговорах с властями РБ

Светлана Тихановская на встрече с премьером Франции Элизабет Борн обсудила возможность участия Франции как посредника в возможных переговорах с властями РБ по выходу из кризиса.

При этом, Тихановская отметила, что переговоры между Западом и режимом без участия белорусского демократического сообщества неприемлемы, сообщает пресс-служба Тихановской.

Обсуждалась тема использования Россией территории и войск Беларуси в войне против Украины.

Тихановская отдельно поблагодарила власти Франции за решение не вручать верительные грамоты Лукашенко и за назначение спецпосланником Виален Де Вильмор.