Глава разведки Франции пытался провести переговоры с Лукашенко

Издание intelligenceonline.com со ссылкой на собственные источники сообщило, что директор Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Франции (DGSE) Бернар Эмие (Bernard Émié) посетил Минск 24 марта.

Эмие прилетел в Минск на самолете Falcon 900EX, который, как утверждает издание, не в первый раз используется для дальних перелетов. Самолет оборудован как санитарный и принадлежит Airlec Air Espace.

Собеседники издания рассказали, что власти Беларуси разрешили посадку лишь после напряженных переговоров. Переговоры в Минске прошли в ускоренном формате с участием Виктора Лукашенко.

В итоге, переговоры не задались, и глава DGSE вернулся в Париж.