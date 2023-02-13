Последнее обновление: 13.02.2023 18:03

Французам рекомендовано отказаться от поездок в Беларусь

Французский МИД настоятельно рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Беларусь, сославшись в качестве аргумента на "начатое Россией новое наступление в Украине".

Незадолго до этого с очередным призывом к американским гражданам воздержаться от поездок в Россию (по той же причине) выступил Госдепартамент США.

Американцев, все еще находящихся на территории страны, в очередной раз призвали вернуться на родину, поскольку в России им угрожает избирательное правосудие и незаконные задержания, а возможности оказания консульской помощи в стране сведены к минимуму.

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