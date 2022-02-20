Последнее обновление: 20.02.2022 11:52

ЕС не оставит без ответа возможное размещение ядерного оружия в Беларуси

Размещение ядерного оружия на территории Беларуси серьезно повлияет на ситуацию в сфере безопасности и не останется без ответа со стороны Европы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche.

"Владимир Путин заявил президенту Макрону в Москве, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси не рассматривается и что по окончании совместных учений российских войск в Беларуси больше не будет. Я надеюсь, что тогда мы сможем сказать: "Так и есть". Посмотрим. В противном случае это стало бы серьезным изменением в европейской безопасности, которое не может остаться без ответа", - отметил он, передает ТАСС.

Так глава французской дипломатии ответил на просьбу журналиста прокомментировать возможное изменение Конституции Беларуси на референдуме 27 февраля, которое подразумевало бы отказ от нейтрального, безъядерного статуса страны.

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