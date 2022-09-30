Лукашенко готов организовать мир в Украине за несколько дней, обещает не нападать

Лукашенко заявил готовность организовать мирное разрешение конфликта в Украине за несколько дней, в очередной пообещав не вводить белорусские войска в эту страну

"Сегодня много говорят об этом конфликте. Очень многие при этом заявляют о том, что хотели бы мира на этой земле. Особенно европейцы, потому что этот конфликт в нашем европейском доме. И если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней. В который раз заявляю об этом и предупреждаю европейцев: одумайтесь и делайте все для того, чтобы на этой земле был мир", - сказал Лукашенко.

Он упрямо заявил, что Беларусь «искренне пыталась всеми силами не допустить этого безумия».

«И не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или еще в чем-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем у блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине», - подчеркнул Лукашенко.

«Давайте мирно сотрудничать. Беларусь украинцам не в чем упрекнуть. Нас, белорусов, не в чем упрекнуть. Не мы начали конфликтовать с Украиной. Это они раньше западных держав и Америки закрыли небо для пролетов наших самолетов и объявили экономическую блокаду Беларуси. Чего вы теперь паритесь и от нас что-то требуете? Мы свято выполняем наши договоренности с Россией. И об этом до конфликта знали все в НАТО, и тем более в Америке. Но мы никого не убивали и убивать не собираемся", - заверяет он.

Лукашенко вспомнил о трех раундах переговоров между РФ и Украиной на белорусской территории.

"Почему свернули переговоры, кто их свернул? Вопрос риторический. Я говорю это вам, послам, чтобы вы знали нашу позицию по самой острой современной проблеме и исходили из этого. Мы все делаем для того, чтобы остановить кровопролитие. Но это кровопролитие кому-то нужно. Кому… Вы, дипломаты, разбирайтесь", - перевел стрелки Лукашенко.