Генштаб ВСУ: Аэродромы и ж/д Беларуси готовят для приема российских войск

Белорусские военные аэродромы и железную дорогу готовят для приема российских войск, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов в ходе онлайн-брифинга Military Media Center 29 сентября 2022 года.

«На Волынском, Житомирском и Киевском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Однако агрессор (Россия – ред.) не оставляет попыток вовлечь белорусский народ в войну для воплощения своих захватнических намерений», - сказал Громов.

По его словам, на военном аэродроме в Лунинце в 50 км от госграницы с Украиной продолжается строительство аэродрома, ремонт казарменных и складских помещений, общежитий.

«Все это указывает на вероятные намерения длительного использования этого аэродрома, в том числе и подразделениями из России», - утверждает представитель Генштаба ВСУ.

«Такие инженерные работы проводятся и на территории аэродрома Зябровка (25 км от государственной границы с Украиной). Здесь также продолжает дислоцироваться зенитно-ракетный дивизион С-400 и ряд радиолокационных станций страны-агрессора. А в районе города Осиповичи (180 км от государственной границы с Украиной) зафиксированы элементы ракетного дивизиона "Искандер". Продолжаются мероприятия по проверке и подготовке белорусской железной дороги для перевозки войск», - продолжил Громов.

«Также, по имеющейся информации, под руководством лиц из ЧВК "Вагнера" (РФ) продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия "Гарт-сервис" (РБ)», - отметил бригадный генерал.

Ранее, в четверг 29 сентября Главное управление разведки Украины сообщило, что в Беларуси готовят места для размещения не менее 20 тысяч мобилизованных граждан РФ.