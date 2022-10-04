Лукашенко: Мы участвуем в специальной военной операции в Украине

Лукашенко подтвердил участие Беларуси в СВО в Украине, но заверил при этом, что Беларусь не посылает в Украину своих военных.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

"Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие", - уточнил он.

По его словам, Украина стянула к белорусской границе группировку до 15 тыс. военнослужащих, осуществляет там инженерное оборудование блокпостов и огневых позиций, устроила заграждения на дорожных направлениях.

"Словом, не просто забаррикадировалась, а выстроила стену. Постоянно ведет оптическую, радиоэлектронную, радиотехническую разведку нашей территории, войск, объектов. Зачастую с нарушением своими беспилотниками линии Государственной границы. И в то же время переживают и парятся по поводу того, "ах, как бы Беларусь не вступила в войну". И постоянно провокации на границе", - продолжил Лукашенко.