Путину пришлось издать указ, чтобы освободить студентов от призыва

В субботу вечером Путин подписал указ об отсрочках от призыва на военную службу по мобилизации для студентов вузов и колледжей на фоне волна критики по поводу рассылки повесток тем, кого Путин обещал на войну не отправлять, в том числе студентов.

"Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", - говорится в указе.

Указа распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Иными словами, должен коснуться тех студентов, которых могли уже вызвать в военкомат или отправить на сборы перед отправкой в Украину. 21 сентября Путин объявил о "частичной мобилизации".

Вместе с тем, правозащитники отмечают, что отсрочка предоставляется студентам только государственных учреждений. Студенты частных колледжей и вузов могут быть призваны по мобилизации (при условии, если они находятся в запасе). Право на отсрочку могут воспользоваться только студенты, которые получают образование соответствующего уровня впервые.