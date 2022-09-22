Кремль опровергает мобилизационные планы до 1 млн. человек

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что седьмой пункт указа о мобилизации, обозначенный пометкой "для служебного пользования", позволяет мобилизовать до 1 миллиона человек.

"Это ложь", – ответил пресс-секретарь Владимира Путина на вопрос "Интерфакса".

Ранее, издание "Новая газета. Европа" сообщило со ссылкой на источник в администрации президента, что седьмой пункт указа о мобилизации позволяет мобилизовать до одного миллиона человек.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", — заявил источник издания.

Этот же источник сообщил, что изначально в Минобороны настаивали на засекречивании всего текста указа, но в итоге решили ограничиться седьмым пунктом.