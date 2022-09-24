ISW: Скандалы с мобилизацией происходят из-за разных целей у губернаторов и Минобороны РФ

Американский Институт изучения войны (ISW) пытается разобраться в скандалах, связанных с мобилизацией людей старшего возраста и других россиян, которых министерство обороны РФ обещало не отправлять в Украину.

О них накануне много писали даже кремлевские пропагандисты. Эксперты видят корень проблемы в том, что губернаторы, отвечающие за мобилизацию, стремятся обеспечить численность, а не боевые качества личного состава, передает BBC.

ISW пересказывает субботнее сообщение телеграм-канала Mash о том, что минобороны якобы "отчитало военкоматы за халатность, привлечение всех без разбора и вопреки официальным разъяснениям ведомства". "Под страхом увольнения" военкоматам приказали "рассматривать каждого призывника отдельно", чтобы в строй не попали люди в возрасте, с инвалидностью и "с другими статусами", утверждал телеграм-канал.

Ранее главы нескольких регионов признали, что к мобилизации были ошибочно привлечены те, кто не должен отправляться на фронт - в частности, многодетные отцы.

ISW называет ответственность за частичную мобилизацию "разделенной и сложной", и этим объясняет путаницу и нарушение обязательств, которые публично 21 сентября давал министр обороны Сергей Шойгу.

Минобороны, согласно путинскому указу, устанавливает, сколько людей нужно мобилизовать, а дальше ответственность за проведение мобилизации несут губернаторы. Военные комиссары в регионах, скорее всего, работают на губернаторов, а не непосредственно на министерство обороны, полагают американские эксперты. Этим они и объясняют несоответствие установок минобороны реальному положению дел в призывных комиссиях.

Военные комиссары действуют так, будто получили приказ отдавать предпочтение доставке максимального числа людей в учебные центры, говорится в отчете ISW. Шойгу утверждал, что мобилизация коснется только тех, кто находится в запасе и уже имел боевой опыт, однако военкомы не следуют этой установке и проводят "хаотичную раздачу" повесток, пишут эксперты. По их мнению, это свидетельствуют о том, что военкомы испытывают сильное давление с целью провести мобилизацию как можно быстрее.

В отчете ISW также упоминается субботнее сообщение о том, что отвечающий за материально-техническое обеспечения замминистра обороны Дмитрий Булгаков уступил кресло генералу Михаилу Мизинцеву. Эксперты считают это еще одним признаком того, что Владимир Путин по-прежнему видит системные проблемы в личных недостатках представителей руководства минобороны. Мизинцев командовал войсками на оперативно-тактическом уровне во время окружения украинских войск в Мариуполе.