Минцифры РФ утвердило перечень IT-специальностей для освобождения от мобилизации

Минцифры РФ утвердило рекомендуемый перечень специальностей в сфере IT и связи, на которых распространяется освобождение от частичной мобилизации, сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо профильных направлений подготовки, в перечень вошли такие специальности как психология, социология, торговое дело, реклама и связи с общественностью, журналистика, лингвистика, дизайн, государственное и муниципальное управление и т.д.

"Не забываем, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва. Необходимо также выполнять критически важные функции", - уточняется в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, перечень составлен на основе предложений отраслевых ассоциаций и системообразующих компаний и "в целом комплексно отражает структуру их занятости", передает Интерфакс.

Министерство разъяснило, что нужно сделать для того, чтобы подать на Госуслугах сведения о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые соответствуют требованиям для непривлечения к службе в рамках частичной мобилизации.

Как говорится в сообщении министерства, 27 сентября на Госуслугах заработает "сервис для сбора сведений о сотрудниках аккредитованных ИТ-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться на военную службу в рамках частичной мобилизации".

"Времени на тестирование практически нет - запускаемся "с колес"", - отмечается там.

Указывается, что заявление будет формироваться самим сотрудником, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

"Без нее заявление подать не получится", - отмечают в Минцифры. Кроме того, эту форму нужно получить до подачи заявления.

Министерство рекомендует не ждать запуска сервиса и уже сейчас начать заполнять эту форму, чтобы оперативно подписать ее у работодателя.

Списки сотрудников для освобождения от мобилизации Минцифры передаст в Генштаб.