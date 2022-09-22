Последнее обновление: 22.09.2022 14:53

Минобороны РФ разъяснило, кого накроет мобилизация

Минобороны РФ сообщило, что в соответствии с российским законодательством призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие офицеры — до 55 лет.

Не будут призываться забронированные граждане (работники предприятий оборонной промышленности), признанные временно не годными по состоянию здоровья, занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы, имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет, те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа.

При этом, в рамках частичной мобилизации приоритет будет отдаваться воинским специальностям: стрелок, танкист, артиллерист, водитель, механик-водитель.

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