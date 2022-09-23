Последнее обновление: 23.09.2022 10:39

Минобороны РФ назвало профессии с иммунитетом от мобилизации

Министерство обороны России сообщило, работников каких профессий не будет призывать в рамках частичной мобилизации.

"Для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы Российской Федерации принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием (...), работающих в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры", - заявило Минобороны РФ.

Мобилизация также не затронет граждан, работающих "в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации".

Речь также идет о "системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации", сообщили в Минобороны.

Также это касается организаций, "обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение", заявили в российском военном ведомстве, передает Интерфакс.

"Основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации будут считаться списки граждан, представляемые руководителями соответствующих организаций по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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