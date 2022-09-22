Последнее обновление: 22.09.2022 14:53

Власти Москвы будут доплачивать мобилизованным жителям столицы

Мобилизованные москвичи будут ежемесячно получать доплату в размере 50 тысяч рублей

При получении ранения сумма выплаты составит от 500 тысяч до 1 млн рублей, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации".

В случае гибели мобилизованного члены семьи получат 3 млн руб., сообщает Интерфакс.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень довольствия.

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