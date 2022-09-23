Последнее обновление: 23.09.2022 19:14

МВД Беларуси пополнило список экстремистских формирований

МВД Беларуси 23 сентября признало «экстремистскими формированиями» сайт полка Калиновского, а также телеграм-каналы «Движ» и «Баста».

Согласно списку ведомства, «экстремистским формированием» признаны группы граждан, объединенных сайтами «Полк імя Кастуся Каліноўскага», «Моладзевы блок», «Беларускi дом Варшава», телеграм-каналами «Полк Каліноўскага», «Menavita_War», «Батальен Тэрор», «Беларускі Янкі», «Чат Полк Каліноўскага», «Menavita Chat», «Беларуский Янкі Chat».

Экстремистским формированием признаны все соцсети Полка Калиновского. Перечень ведомства насчитывает уже 91 «экстремистское формирование».

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