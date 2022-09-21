Лукашенко лишил званий Сахащика, Лебедка, Тимановскую

Лукашенко, как сообщалось, своим указом №332 от 19 сентября 2022 года лишил воинских званий и классных чинов более 80 бывших сотрудников силовых ведомств, а также работников органов прокуратуры за неправильные политические взгляды.
«Перечисленные в документе лица лишены званий, классных чинов за совершение преступлений, административных правонарушений и дискредитирующих проступков, несовместимых со статусом военнослужащего, работника органов прокуратуры. Среди них - привлечение к установленной законом ответственности за умышленное разглашение служебной тайны, активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, в том числе несанкционированных митингах, оскорбление представителей власти, выступление с заявлениями экстремистского характера и другие», - говорилось в официальном комментарии к указу.
Согласно указу, Лукашенко решил лишить воинских званий:
полковника в отставке - Алексеюка Геннадия Александровича, Семашко Игоря Львовича
полковника запаса - Барковского Юрия Михайловича, Гирса Андрея Олеговича, Дерькова Дмитрия Геннадьевича, Козлова Романа Александровича, Родевича Дмитрия Зигмундовича
подполковника в отставке - Киселева Сергея Иннокентьевича
подполковника запаса - Ванеева Сергея Ивановича, Зорю Дмитрия Петровича, Лялина Сергея Дмитриевича, Мана Сергея Александровича, Михайличенко Андрея Алексеевича, Прибыша Андрея Михайловича, Сахащика Валерия Степановича, Трутько Алексея Николаевича
майора - Сахащика Александра Валерьевича
майора в отставке - Занько Анатолия Ильича
майора запаса - Ефимченко Алексея Леонидовича, Пикуна Дениса Николаевича, Рафеенко Павла Анатольевича, Ситникова Дмитрия Сергеевича, Супрановича Дмитрия Алексеевича, Шинкевича Юрия Александровича, Яскунова Александра Николаевича
капитана запаса - Зинчука Алексея Валерьевича, Коваля Вадима Владимировича, Романькова Павла Вячеславовича, Шабуневича Дмитрия Андреевича, Шевченко Вадима Александровича
старшего лейтенанта запаса - Велесницкого Александра Григорьевича, Квача Виктора Алексеевича, Лебедка Егора Викторовича, Николаенко Вадима Валерьевича, Пануца Александра Ильича, Тринду Алексея Владимировича
лейтенанта запаса - Веремейчика Василия Александровича, Осавелюка Данилу Сергеевича, Светличного Владислава Александровича
прапорщика запаса - Войтеля Ивана Ивановича, Ковалевича Сергея Геннадьевича, Скорба Павла Александровича
старшего сержанта запаса - Дрозда Илью Юрьевича
специальных званий:
майора внутренней службы запаса - Черемных Валерия Александровича
старшего прапорщика внутренней службы запаса - Новицкую Алесю Геннадьевну
прапорщика внутренней службы запаса - Тимановскую Кристину Сергеевну
полковника милиции в отставке - Шиенка Владимира Петровича
полковника милиции запаса - Пашко Сергея Петровича, Протоповича Алексея Александровича
подполковника милиции запаса - Беленького Андрея Васильевича, Дмитриева Дмитрия Владимировича, Левченко Андрея Константиновича, Попелёнка Александра Владимировича, Цветинского Александра Анатольевича, Шальца Александра Анатольевича
майора милиции запаса - Волчка Василия Григорьевича, Данильчика Сергея Валентиновича, Демешко Татьяну Владимировну, Лысюка Руслана Александровича, Мицковича Александра Евгеньевича, Певца Сергея Николаевича
капитана милиции запаса - Букаса Игоря Викторовича, Денисюка Анатолия Андреевича, Кривошеина Михаила Анатольевича, Москвина Игоря Анатольевича, Поротникова Андрея Евгеньевича, Савченко Алексея Викторовича
старшего лейтенанта милиции запаса - Бубнова Кирилла Андреевича, Пугачёва Станислава Александровича
лейтенанта милиции запаса - Шустова Владимира Александровича
прапорщика милиции запаса - Кулаженко Павла Александровича
старшего сержанта милиции запаса - Шарковича Виктора Михайловича
сержанта милиции запаса - Грановского Вячеслава Викторовича, Ковальчука Андрея Михайловича
подполковника юстиции запаса - Сенькова Алексея Владимировича
старшего лейтенанта юстиции запаса - Долгого Илью Олеговича
классных чинов:
советника юстиции - Вольского Виталия Францевича, Николаева Александра Александровича, Талерчика Олега Николаевича
юриста 1 класса - Бабака Евгения Игоревича, Ермакова Олега Александровича
юриста 2 класса - Гузикова Артема Сергеевича, Лащ Наталью Николаевну