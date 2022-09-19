Последнее обновление: 19.09.2022 19:25

Власти Беларуси требуют 8 лет для Ксении Луцкиной

Прокурор затребовал в качестве наказания бывшей журналистки белорусского ТВ Ксении Луцкиной 8 лет лишения свободы.

Как сообщают белорусские правозащитники, сегодня в суде прошли прения сторон, а завтра Ксения должна выступить с последним словом.

Луцкину задержали по делу "Пресс-клуба", обвиняли в уклонении от уплаты налогов, а после закрытия этого дела возбудили новое - "заговор или иные действия с целью захвата государственной власти".

До августа 2020 года Ксения работала на белорусском телевидении, затем ушла и пыталась создать проект альтернативного телевидения. С декабря 2020 года она содержится в СИЗО, 11-летний сын Ксении живет с бабушкой и дедушкой.

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