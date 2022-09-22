Последнее обновление: 22.09.2022 14:53

В Гродненской области задержаны не менее 5 человек

В нескольких городах Гродненской области прошли задержания, сообщают правозащитники.

Были задержаны жительницы Волковыска Шрубок Людмила, Кравчак Наталья и Юрут Лилия. По предварительной информации, Людмилу и Наталью задержали после возвращения из Польши. Правозащитникам известно, что Шрубок и Юрут задерживали на антивоенной акции протеста 27 февраля.

В Лиде были задержаны учительница гимназии и местный житель Васильев Руслан. Женщину задержали за «распространение экстремистских материалов», мужчину — за «призывы сопротивляться сотрудникам милиции в 2020 году и за распространение экстремистских материалов». Известно, что Васильеву назначили 10 суток ареста.

Ранее по теме


<Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование