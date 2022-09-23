Лукашенко советует Польше «дружить с головой» «накануне грандиозного шухера»

Лукашенко посоветовал руководству Польши «дружить с головой», а следующие выборы в этой стране сравнил с грандиозным шухером.

По его словам, польское руководство порой само обостряет отношения с некоторыми странами, в частности, требуя репараций от Германии.

"Ради бога, пусть требуют. Может, и нам они должны. Но встает вопрос: а в период до 1939 года какой ущерб они нам принесли? Вы как думаете это компенсировать? С головой надо дружить. Прежде чем требовать от немцев компенсацию, подумай, что ты же тоже кому-то должен. Это такая безмозглая ситуативная политика", - заявил Лукашенко.

"Это можно понять в связи с тем, что они накануне грандиозного шухера - у них выборы. И они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна», - надеется Лукашенко.

«Но только не с нашей подачи, мы их не будем трогать, а народ с них спросит. Поэтому политика изменится. Это чуждая польскому народу политика, которую проводит нынешнее руководство Польши. Они отвергнут эту политику. Но если поляки вообще очумеют и где-то войнушку развяжут - это конец стране. Но, думаю, до этого не дойдет, потому что польский народ не позволит", - заключил он.

Примечательно, что, говоря о Польше, Лукашенко признал, что Польша пока в меньшей степени страдает в результате санкционного противостояния Евросоюза с Россией и Беларусью.