МИД Польши осудил уничтожение захоронений польских солдат в Беларуси

Министерство иностранных дел Польши осудило снос в белорусской деревне Микулишки захоронения солдат Армии Краевой, воевавших во Вторую мировую войну против нацистской Германии.

Как сообщает "Польское радио", МИД Польши заявил, что "возмущен новостями о разрушении массового захоронения солдат польской Армии Краевой".

Ведомство подчеркнуло, что Польша осуждает все акты осквернения памяти солдат, которые "отдали наибольшую жертву, защищая свою родину", и призвало белорусские власти немедленно прекратить "позорные действия против польских памятников в Беларуси".

Одним из первых о сносе захоронения сообщил депутат Сейма Польши Роберт Тышкевич.

"Захоронение солдат Армии Краевой в селе Микулишки было полностью сравнено с землей! Отвратительные действия режима Лукашенко должны подвергнуться решительной реакции польских властей", - написал Тышкевич в соцсетях, опубликовав фото разрушенного места захоронения.

Мемориал польским солдатам в белорусских Микулишках был создан в 1990-х годах. За ним сначала ухаживал местный житель, а позже – активисты Союза поляков в Беларуси в Гродненской области.

Отметим, что за несколько дней до инцидента МИД Польши выразил протест против осквернения в Беларуси памятников полякам и их могилам. Отмечалось, что это происходит главным образом на территории Гродненской области, где расположено около 550 мест упокоения польских солдат, участников народных восстаний.

Случаи уничтожения польских могил были ранее также зафиксированы в деревнях Богданы, Бобровичи, Дындылишки, а также в Ивье. В Иодковичах (Берестовицкий район) неизвестные сдвинули надгробные плиты и выкопали останки солдат из братской могилы.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Марчин Войцеховский во вторник возложил цветы и зажег свечи на уничтоженной могиле в Микулишках.

В заявлении посольства Польши в Минске говорится, что польские национальные мемориалы в Беларуси не будут забыты.