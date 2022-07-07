МИД Беларуси утверждает, в Микулишках нет воинских захоронений

МИД Беларуси сегодня вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховски, чтобы заявить дипломату об отсутствии каких-либо воинских захоронений в Микулишках.

«В связи с немотивированной обеспокоенностью польской стороны ситуацией с местом вблизи деревни Микулишки Ошмянского района Гродненской области, которое в польских СМИ почему-то именуется "братской могилой польских солдат", Временному Поверенному разъяснено, что по информации местных органов власти, на территории данного населенного пункта воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих не зарегистрировано», - говорится в сообщении МИД РБ.

Как сообщалось, что могилы солдат Армии Крайовой в Микулишках в Гродненской области 4 июля сравняли с землей. На следующий день на месте уничтоженного захоронения побывал временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховски.

«…в данном случае законность проведения работ по обустройству территории дополнительно подтверждена Генеральной прокуратурой и основывается на получении данных об отсутствии человеческих останков и других препятствующих факторов», - также сказано в сообщении МИД.

Кроме того, белорусская сторона упрекнула дипломата в том, что только в текущем году в Польше зафиксировано порядка 30 актов вандализма в отношении памятников людям, отдавшим свои жизни за ее освобождение от фашизма.

«Республика Беларусь с особым трепетом относится ко всем захоронениям, расположенным на нашей земле. Это не только государственная политика, но и христианский, человеческий подход самих белорусов. Никто не может упрекнуть нас в осквернении мест погребения, сносах памятников или их порче, как это происходит в ряде сопредельных стран. В Польше только в текущем году зафиксировано порядка 30 актов вандализма в отношении памятников людям, отдавшим свои жизни за ее освобождение от фашизма, включая трансляцию в прямом эфире в марте этого года осквернения братской могилы 620 солдат в населенном пункте Хжовице. В 1997 году на территории Польши насчитывался 561 памятник, сейчас их осталось менее 100», - утверждается в сообщении.